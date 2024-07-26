У Дніпрі оштрафували власника кав’ярні через рожевий фасад

Будівля розташована в історичному ареалі міста, а це говорить про те, що не можна змінювати зовнішній вигляд фасаду.

У Дніпрі оштрафували власника кавʼярні за зміну кольору фасаду у історичному центрі, повідомляє міськрада.

Фасад історичної будівлі пофарбували у яскраво-рожевий колір місяць тому. Інспекція з благоустрою спершу намагалася переконати власника попередженнями та приписами, та зрештою виписала штраф.

« Місяць тому тут частина будівлі була пофарбована у яскраво-рожевий колір. Будівля розташована в історичному ареалі міста. А це говорить про те, що не можна змінювати зовнішній вигляд фасаду. Це є порушенням правил благоустрою. Ми розмовляли, виписували приписи… Але, на жаль, тільки після оформлення протоколу власник закладу перефарбував фасад», — зазначив Дмитро Гомілко з інспекції з благоустрою.

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