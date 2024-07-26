У столиці не впроваджують ніяких графіків відключення води – Київводоканал

Киян попередили про фейк, який поширили в мережі.

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У інтернеті поширили інформацію, що нібито у Києві запроваджують графіки відключень води. Але така інформація є фейковою. Про це попередили у ПрАТ «АК «Київводоканал», пише КМДА.

«Інформація про запровадження графіків відключення водопостачання у Києві є фейковою», - наголосили там.

У компанії зазначили, що послуги водопостачання та водовідведення надаються мешканцям Києва цілодобово та в повному обсязі, за винятком аварійних ситуацій на трубопроводах.

Як писала «Судово-юридична газета», у Києві змінюють графіки стабілізаційних відключень світла – як будуть діяти тепер.

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