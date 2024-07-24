Понад 55 000 працівників критично важливих підприємств заброньовано через Дію

З моменту запуску тиждень тому нової функції бронювання на порталі Дія, вже понад 55 000 працівників з критично важливих компаній та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони, успішно заброньовано.
Процедура бронювання через Дію займає близько 15 хвилин, завдяки кільком автоматичним перевіркам у реєстрах:
Керівники держустанов та компаній подають списки військовозобов'язаних працівників на бронювання та засвідчують заяву електронним підписом.
Система онлайн перевіряє:
У разі позитивної відповіді інформація про бронювання оновлюється в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.