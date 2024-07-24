Понад 55 000 працівників критично важливих підприємств заброньовано через Дію

Сервіс суттєво пришвидшує процес бронювання.

Джерело фото: me.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З моменту запуску тиждень тому нової функції бронювання на порталі Дія, вже понад 55 000 працівників з критично важливих компаній та підприємств, які забезпечують потреби Сил оборони, успішно заброньовано.

Процедура бронювання через Дію займає близько 15 хвилин, завдяки кільком автоматичним перевіркам у реєстрах:

Керівники держустанов та компаній подають списки військовозобов'язаних працівників на бронювання та засвідчують заяву електронним підписом.

Система онлайн перевіряє:

Чи є підприємство критично важливим

Чи працівник офіційно працевлаштований

Чи дані працівника є в реєстрі Оберіг

Протягом доби керівник отримує сповіщення про результат розгляду.

У разі позитивної відповіді інформація про бронювання оновлюється в застосунку Резерв+. Також витяг про бронювання можна завантажити на порталі Дія та за потреби роздрукувати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.