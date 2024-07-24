Более 55 000 работников критически важных предприятий забронировано через Дію

Сервис существенно ускоряет процесс бронирования.

Источник фото: me.gov.ua

С момента запуска неделю назад новой функции бронирования на портале Дія, уже более 55 000 работников из критически важных компаний и предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны, успешно забронировано.

Процедура бронирования через Дию занимает около 15 минут, благодаря нескольким автоматическим проверкам в реестрах:

Руководители госучреждений и компаний подают списки военнообязанных работников на бронирование и удостоверяют заявление электронной подписью.

Система онлайн проверяет:

Является ли предприятие критически важным

Работник официально трудоустроен или нет

Есть ли данные работника в реестре Оберег

В течение суток руководитель получает уведомление о результате рассмотрения.

В случае положительного ответа информация о бронировании обновляется в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно загрузить на портале Дія и при необходимости распечатать.

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