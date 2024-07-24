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Более 55 000 работников критически важных предприятий забронировано через Дію

19:52, 24 июля 2024
Сервис существенно ускоряет процесс бронирования.
Более 55 000 работников критически важных предприятий забронировано через Дію
Источник фото: me.gov.ua
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С момента запуска неделю назад новой функции бронирования на портале Дія, уже более 55 000 работников из критически важных компаний и предприятий, которые обеспечивают потребности Сил обороны, успешно забронировано.

Процедура бронирования через Дию занимает около 15 минут, благодаря нескольким автоматическим проверкам в реестрах:

Руководители госучреждений и компаний подают списки военнообязанных работников на бронирование и удостоверяют заявление электронной подписью.

Система онлайн проверяет:

  • Является ли предприятие критически важным
  • Работник официально трудоустроен или нет
  • Есть ли данные работника в реестре Оберег
  • В течение суток руководитель получает уведомление о результате рассмотрения.

В случае положительного ответа информация о бронировании обновляется в приложении Резерв+. Также выписку о бронировании можно загрузить на портале Дія и при необходимости распечатать.

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