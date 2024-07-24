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Медведчуку и его сообщникам сообщили о подозрении по делу нефтепровода «Самара – Западное направление»

16:06, 24 июля 2024
Организатором схемы по незаконной приватизации нефтепровода выступил экс-нардеп Виктор Медведчук.
Медведчуку и его сообщникам сообщили о подозрении по делу нефтепровода «Самара – Западное направление»
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Бывшему народному депутату Виктору Медведчуку и четырем его сообщникам – представителям бывшего топменеджмента «Прикарпатзападтранса» – сообщили о подозрении в завладении нефтепроводом «Самара – Западное направление». Об этом сообщила СБУ.

 «Служба безопасности и НАБУ собрали масштабную доказательную базу, доказывающую незаконность приватизации государственного нефтепровода «Самара – Западное направление» в 2015 году», – говорится в сообщении.

После завладения «трубой» Медведчук и его сообщники обеспечили ее функционирование через предприятие «Прикарпатзападтранс», а полученную прибыль выводили на счета аффилированных зарубежных компаний и распределяли между собой.

По данным СБУ, подозрение сообщили по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: «злоупотребление полномочиями лицами, оказывающими публичные услуги», «введение в заблуждение суда или иного уполномоченного органа», «завладение чужим имуществом, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой», «организация приобретения, владения и использования средств, вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, предшествовавшего легализации (отмыванию) доходов, совершенные организованной группой и в особо крупном размере».

В Офисе генпрокурора заявили, что схему присвоения организовали в начале 2015 года «в четкой координации с политическим руководством россии».

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