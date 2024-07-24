На Киевщине под колеса поезда попал человек

От полученных травм житель Яготина погиб на месте.

На Бориспольщине в Киевской области под колесами поезда погиб мужчина. Как сообщили в полиции области 24 июля, происшествие произошло на железнодорожной платформе «Чубинское» в селе Большая Александровка.

По предварительной информации, 47-летний мужчина переходил рельсы не в разрешенном месте, в результате чего произошел наезд на него. От полученных травм житель Яготина погиб на месте.

Следователи Бориспольского управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины).

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