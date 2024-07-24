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На Київщині під колеса потягу потрапив чоловік

22:54, 24 липня 2024
Від отриманих травм житель Яготина загинув на місці.
На Київщині під колеса потягу потрапив чоловік
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На Бориспільщині у Київській області, під колесами потягу загинув чоловік. Як повідомили у поліції області 24 липеня, подія сталася на залізничній платформі «Чубинське» в селі Велика Олександрівка.

За попередньою інформацією, 47-річний чоловік переходив колії не в дозволеному місці, в результаті чого стався наїзд на нього. Від отриманих травм житель Яготина загинув на місці. 

Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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