На Київщині під колеса потягу потрапив чоловік

Від отриманих травм житель Яготина загинув на місці.

На Бориспільщині у Київській області, під колесами потягу загинув чоловік. Як повідомили у поліції області 24 липеня, подія сталася на залізничній платформі «Чубинське» в селі Велика Олександрівка.

За попередньою інформацією, 47-річний чоловік переходив колії не в дозволеному місці, в результаті чого стався наїзд на нього. Від отриманих травм житель Яготина загинув на місці.

Слідчі Бориспільського управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України).

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