Медведчуку і його спільникам повідомили про підозру у справі нафтопроводу «Самара – Західний напрямок»

Організатором схеми із незаконної приватизації нафтопроводу виступив екснардеп Віктор Медведчук.

Колишньому народному депутату Віктору Медведчуку й чотирьом його спільникам – представникам колишнього топменеджменту «Прикарпатзахідтрансу» – повідомили про підозру в заволодінні нафтопроводом «Самара – Західний напрямок». Про це повідомила СБУ.

«Служба безпеки і НАБУ зібрали масштабну доказову базу, яка доводить незаконність приватизації державного нафтопроводу «Самара – Західний напрямок» у 2015 році», – йдеться в повідомленні.

Після заволодіння «трубою» Медведчук та його спільники забезпечили її функціонування через підприємство «Прикарпатзахідтранс», а отримані прибутки виводили на рахунки афілійованих зарубіжних компаній та розподіляли між собою.

За даними СБУ, підозру повідомили за такими статтями Кримінального кодексу України: «зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги», «введення в оману суду або іншого уповноваженого органу», «заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою», «організація набуття, володіння і використання коштів, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинені організованою групою і в особливо великому розмірі».

В Офісі генпрокурора заявили, що схему привласнення організували на початку 2015 року «у чіткій координації з політичним керівництвом росії».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.