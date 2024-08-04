Украинский боксер Александр Хижняк проходит в финал на Олимпиаде-2024

Украинец сразится за «золото» Олимпиады в Париже.

Украинец Александр Хижняк проходит в финал соревнований по боксу в весовой категории до 80 кг на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Хижняк раздельным решением судей (1-4; 3-2; 5-0) победил в 1\2 финала Арлена Лопеса, представляющего Кубу.

Этой победой украинец гарантировал финал и серебряную медаль Олимпиады.

В решающем поединке украинец встретится с казахстанским боксером Нубреком Оралбаем. Бой состоится 7 августа, в 23:51 по киевскому времени.

Александр Хижняк - серебряный призер Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории до 75 кг. В финале он проиграл бразильцу Эберту Консейсао техническим нокаутом в 3-м раунде.

Лопес является двукратным олимпийским чемпионом. Он выигрывал в весовой категории до 75 кг в Рио-2016 и в категории до 81 кг в Токио-2020 (соревнования состоялись в 2021 году).

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