Український боксер Олександр Хижняк проходить у фінал на Олімпіаді-2024

Українець позмагається за «золото» Олімпіади у Парижі.

Українець Олександр Хижняк проходить у фінал змагань у боксі у ваговій категорії до 80 кг на Олімпійських іграх-2024 у Парижі.

Хижняк роздільним рішенням суддів (1-4; 3-2; 5-0) переміг у 1\2 фіналу Арлена Лопеса, який представляє Кубу.

Цією перемогою українець гарантував собі фінал та срібну медаль Олімпіади.

У вирішальному поєдинку українець зустрінеться з казахстанським боксером Нубреком Оралбаєм. Бій відбудеться 7 серпня, о 23:51 за київським часом.

Олександр Хижняк є срібним призером Олімпіади-2020 в Токіо у ваговій категорії до 75 кг. У фіналі він програв бразильцю Еберту Консейсао технічним нокаутом в 3 раунді.

Лопес є дворазовим олімпійським чемпіоном. Він вигравав у ваговій категорії до 75 кг у Ріо-2016 та в категорії до 81 кг у Токіо-2020 (змагання відбулися у 2021 році).

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