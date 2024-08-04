Україна планує створити коаліцію з НАТО, щоб збивати російські ракети

Володимир Зеленський доручив українським дипломатам підготувати зустріч ради Україна-НАТО, на якій планують обговорити можливість збиття російських ракет країнами Альянсу, які межують з Україною.

Україна планує створити з сусідніми країнами НАТО коаліцію, щоб збивати російські ракети. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

«Ми повинні працювати над технічною можливістю, щоб було застосування бойової авіації з боку сусідніх країн проти ракет, які б'ють по Україні в напрямку наших сусідів. Насамперед, країн Альянсу», – зазначив Глава держави.

Володимир Зеленський доручив українським дипломатам підготувати зустріч ради Україна-НАТО, на якій планують обговорити можливість збиття російських ракет країнами Альянсу, які межують з Україною.

«Є непоганий варіант нашої ради Україна-НАТО. Ми вже її збирали з питання безпеки у морі. Я дав завдання відповідним нашим дипломатам працювати з НАТО, щоб відбулася така зустріч... Є такий інструмент, я хочу його спробувати, щоб країни НАТО проговорили з Україною можливості такої невеличкої коаліції країн-сусідів, які будуть збивати ракети ворога», – пояснив Президент.

Зеленський визнав, що таке рішення є складним для партнерів, адже вони «завжди бояться зайвої ескалації».

Він погодився, що зобов'язання допомагати Україні збивати ракети є великою відповідальністю для країн-сусідів.

«Але це безумовно треба було зробити і давно», – підсумував Глава держави.

Також Президент повідомив, що винищувачі F-16 вже прибули до країни та виконують завдання.

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