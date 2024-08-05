Не тримався на ногах: нетверезий водій вчинив серію ДТП у Львові

У Львові поліція затримала 33-річного водія з результатом 4,31 проміле.

Джерело фото: lvivpolice

У Львові поліція затримала 33-річного водія автомобіля Skoda Fabia, який перебував у нетверезому стані і вчинив серію дорожніх пригод. Як повідомила патрульна поліція Львівської області, інцидент стався на вулиці Володимира Великого.

Громадяни зателефонували на лінію 102 після того, як водій ледь не збив дитину у дворі. Після цього чоловік вдарив ще два автомобілі — Ford та Renault, і зник з місця події.

Патрульні знайшли і зупинили порушника. Він був настільки нетверезий, що не міг навіть сидіти, а перевірка на приладі Драгер показала результат 4,31 проміле. Автомобіль водія був евакуйований, а на чоловіка склали всі необхідні адміністративні матеріали.

Поліція закликає водіїв ніколи не сідати за кермо у нетверезому стані, адже такі ситуації можуть призвести до серйозних наслідків.

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