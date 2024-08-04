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$3500 за «мандрівку» до Румунії: на Закарпатті ліквідували канал переправлення військовозобов’язаних

20:31, 4 серпня 2024
Для чоловіків організовували трансфер до прикордонних населених пунктів і надавали поради щодо подальшого руху.
$3500 за «мандрівку» до Румунії: на Закарпатті ліквідували канал переправлення військовозобов’язаних
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На Закарпатті правоохоронці ліквідували канал незаконного переправлення громадян до Румунії. Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

Так, жителю Рахівщини повідомили про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України).

Встановлено, що чоловік був серед учасників незаконної схеми і планував заробляти кошти на громадянах призовного віку, що мали намір втекти з України. Для них організовували трансфер до прикордонних населених пунктів і надавали поради щодо подальшого руху.

Правоохоронці затримали фігуранта на околицях села Луг Рахівського району, що на кордоні з Румунією. Саме звідти мав розпочинатися маршрут незаконного переправлення одного громадянина.

Військовозобов’язаний встиг сплатити 3500 доларів за таку «мандрівку», з яких 2000 доларів– безпосередньо підозрюваному.

Вживаються заходи для встановлення і притягнення до відповідальності усіх учасників схеми протиправної діяльності.

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