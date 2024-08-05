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На Севастопольській площі Києва тимчасово обмежать рух

07:00, 5 серпня 2024
Київавтодор попередив обмеження руху на Севастопольській площі через укладання асфальту 5 серпня.
На Севастопольській площі Києва тимчасово обмежать рух
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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5 серпня на Севастопольській площі буде обмежено рух транспорту тунелем у напрямку з проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару. Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», обмеження запроваджені у зв'язку з поточним ремонтом дороги, зокрема, укладанням верхнього шару асфальтобетонного покриття.

Ремонтні роботи триватимуть з 14:00 до 23:00. Комунальна корпорація «Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності і закликає водіїв враховувати ці обмеження при плануванні своїх маршрутів.

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