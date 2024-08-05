На Севастопольской площади Киева временно ограничат движение на Севастопольской площади

Киевавтодор предупредил ограничение движения на Севастопольской площади из-за укладки асфальта 5 августа.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

5 августа на Севастопольской площади будет ограничено движение транспорта по тоннелю в направлении с проспекта Валерия Лобановского до Чоколовского бульвара. Как сообщает коммунальная корпорация «Киевавтодор», ограничения введены в связи с текущим ремонтом дороги, в частности, укладкой верхнего слоя асфальтобетонного покрытия.

Ремонтные работы будут продолжаться с 14:00 до 23:00. Коммунальная корпорация «Киевавтодор» приносит извинения за временные неудобства и призывает водителей учитывать эти ограничения при планировании своих маршрутов.

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