На трассе под Тростянцом произошло смертельное ДТП: водитель не справился с управлением

37-летний водитель погиб в ДТП на трассе возле Тростянца.

Ахтырские полицейские устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего вчера вечером, на въезде в город Тростянец. Как сообщает полиция Сумской области, автопроисшествие произошло около десяти часов вечера, когда автомобиль столкнулся с бетонными плитами.

По предварительным данным, 37-летний водитель, житель областного центра, двигаясь по трассе, не убедился в безопасности маневра и наехал на бетонные плиты. В результате столкновения он получил телесные повреждения, от которых погиб на месте.

Полиция рассматривает возможность открытия уголовного производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание за нарушение правил безопасности дорожного движения.

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