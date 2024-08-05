На трасі під Тростянцем сталася смертельна ДТП: водій не впорався з керуванням

37-річний водій загинув у ДТП на трасі біля Тростянця.

Охтирські поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП, що сталася вчора ввечері, на в'їзді в місто Тростянець. Як повідомляє поліція Сумської області, автопригода сталася близько десятої години вечора, коли автомобіль зіткнувся з бетонними плитами.

За попередніми даними, 37-річний водій, мешканець обласного центру, рухаючись по трасі, не впевнився у безпечності маневру і наїхав на бетонні плити. Внаслідок зіткнення він отримав тілесні ушкодження, від яких загинув на місці.

Поліція розглядає можливість відкриття кримінального провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України, що передбачає покарання за порушення правил безпеки дорожнього руху.

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