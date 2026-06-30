Пенсійний фонд пояснив, кому потрібно терміново подати документи на субсидію

У ПФУ підкреслили, що 30 червня — останній день для подання заяви на субсидію для отримання виплат з початку неопалювального сезону.

Фото: magnific.com

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З 1 липня при поданні заяви на житлову субсидію її буде призначено з місяця звернення. Про це нагадав Пенсійний фонд.

Якщо заяву про призначення субсидії подано протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання (пункт 75 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848).

Якщо житлова субсидія вже отримувалась в попередньому періоді, то подати заяву на новий період повинні лише окремі категорії громадян.

"Якщо ви або члени вашого домогосподарства належите до однієї категорій осіб, про які йдеться вище, подайте документи до 1 липня, і тоді виплату вам буде призначено з 1 травня – з початку неопалювального сезону", - йдеться у заяві.

Подати заяву та необхідні документи до органу Пенсійного фонду України можна в один із способів:

- через сервісні центри Фонду, уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центри надання адміністративних послуг;

- поштовим відправленням – на адресу органу Фонду;

- онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок “Пенсійний фонд України” або через Єдиний портал державних послуг “Дія”.

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