Оклад 35 тисяч гривень: КАС ВС повідомив про наявність вакантної посади

У ВС заявили, що найкращі з кандидатів будуть запрошені на співбесіду.

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Верховний Суд повідомив, що у КАС ВС відкрилася вакансія помічника судді.

Завдання помічника судді – працівника патронатної служби передбачають, зокрема:

участь у підготовці та організаційному забезпеченні судового процесу;

забезпечення реалізації суддею повноважень зі здійснення аналізу судової практики та її узагальнення;

підготовку проєктів запитів, листів, інших матеріалів, пов’язаних із розглядом конкретної справи, інших процесуальних документів, що приймаються суддею, і виконавчих документів;

вивчення та узагальнення практики розгляду відповідних категорій справ і застосування законодавства;

виконання інших доручень судді, що стосуються організації розгляду судових справ.

У тому числі, до обов’язків помічника судді входить також оформлення і засвідчення копій судових рішень для направлення сторонам у справі та іншим учасникам справи відповідно до вимог процесуального законодавства, контроль своєчасності надсилання копій судових рішень; забезпечення належного зберігання документів, судових справ згідно з вимогами чинного законодавства та організаційно-розпорядчих документів Суду, а також зберігання та використання закріплених за ним печаток і штампів суду; здійснення роботи в автоматизованій системі діловодства Суду відповідно до організаційно-розпорядчих документів; забезпечення внесення до автоматизованої системи документообігу Суду електронних примірників судових рішень.

Посадовий оклад – 35 999 грн, надбавки, премії відповідно до законодавства.

Вимоги до кандидатів на посаду:

– громадянство України;

– вища юридична освіта;

– вільне володіння державною мовою;

– наявність стажу професійної діяльності у сфері права не менше як три роки.

«Якщо ви маєте аналітичні здібності, знання з адміністративного права та процесу, уміння працювати з великими масивами інформації, уважні до деталей, орієнтовані на професійний розвиток і прагнете набути цінний практичний досвід – очікуємо на ваші резюме та мотиваційні листи на електронну адресу: [email protected] (в темі листа потрібно зазначити «Резюме помічника судді КАС ВС»).

Найкращі з кандидатів будуть запрошені на співбесіду.

Надсилаючи резюме, ви надаєте дозвіл на обробку своїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних», - додали у ВС.

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