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У ТЦК заявили, що батька з Кривого Рогу мобілізували законно — він вже у військовій частині

19:34, 30 червня 2026
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ТЦК: факт того, що шлюб між чоловіком та дружиною було розірвано, не встановлює того факту, що військовозобов’язаний виховує спільну з колишньою дружиною неповнолітню дитину самостійно.
У ТЦК заявили, що батька з Кривого Рогу мобілізували законно — він вже у військовій частині
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідом про випадок мобілізації 34-річного чоловіка у Кривому Розі, який, за попередніми даними, він самостійно виховував 5-річну доньку після розлучення.

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Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційну позицію щодо цього інциденту.

«8 червня згаданому громадянину, який не мав офіційно оформленої відстрочки, було надіслано повістку на прибуття 18.06.2026 до Покровсько-Тернівського районного у місті Кривий Ріг ТЦК та СП. Громадянин у вказаний час не з’явився.

Проте вже після отримання повістки, а саме 19 червня 2026 року, через Центр надання адміністративних послуг він надіслав до ТЦК та СП заяву на відстрочку. До заяви він приклав рішення Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу від 03 липня 2025 року, згідно з яким судом було ухвалено рішення про розірвання його шлюбу і визначено місце проживання малолітньої доньки разом з її батьком та встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні. Питання, чому громадянин не надав рішення суду від 3 липня 2025 року аж до 19 червня 2026 року – залишається відкритим», - йдеться у заяві.

Там підкреслили, що таке рішення дійсно дає підстави на відстрочку. Проте, у ТЦК зауважили, що після перевірки рішення суду через ЦНАП абзац «встановлено факт перебування неповнолітньої дитини на утриманні» був відсутній.

У центрі комплектування додали, що рішенням Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області від 03 липня 2025 року за справою № 212/5012/24, вирішено: «Розірвати шлюб; після розірвання шлюбу прізвище залишити таким же…», а факт «перебування неповнолітньої дитини на утриманні» в рішенні відсутній.

«Отже, враховуючи розбіжності, комісія ТЦК та СП відмовила у наданні відстрочки.

Наголошуємо, що факт того, що шлюб між чоловіком та дружиною було розірвано, не встановлює того факту, що військовозобов’язаний виховує спільну з колишньою дружиною неповнолітню дитину самостійно.

Тобто мати, так само як і батько, може і повинна виховувати їхню спільну дитину.

Відповідно, 29 червня 2026 року групою оповіщення Покровсько-Тернівського районного у місті Кривий Ріг територіального центру комплектування та соціальної підтримки порушника правил військового обліку було доставлено до ТЦК та СП. Комісією ВЛК він був визнаним придатним до військової служби, мобілізований та направлений до військової частини», - додали у центрі комплектування.

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ЗСУ Кривий Ріг ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

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