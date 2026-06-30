Олександр Сирський: Росія може розпочати наступ на Чернігівщину

Олександр Сирський не виключив наступ Росії з Брянщини на Чернігівську область.

Фото: armyinform.com.ua

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Росія може розпочати наступ на Чернігівську область з території Брянської області, однак Сили оборони готуються до такого варіанту розвитку подій. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.

За його словами, Путін поставив задачу російському Генштабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції — в тому числі і з території Білорусі — з метою спробувати захопити Київ та інші українські території.

«Наскільки вони реалістичні — з огляду на останні події, я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться надавати територію агресору для використання і в якості плацдарму для проведення наступальної операції. В той же час, звичайно, ми враховуємо і такий варіант», — сказав Сирський в інтерв'ю ТСН.

Як сказав головком ЗСУ, на даний момент найбільш ймовірні наступальні дії ворога на Півночі — з території Брянської області РФ.

«Це реалістичний варіант і звичайно, ми до цього готуємося. (Наступ РФ можливий — ред.) на Чернігівську область — з метою відволікання частини наших військ з основних важливих напрямків, в тому числі і таких, де ми проводимо активні дії», — підсумував він.

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