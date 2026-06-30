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Олександр Сирський: Росія може розпочати наступ на Чернігівщину

19:15, 30 червня 2026
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Олександр Сирський не виключив наступ Росії з Брянщини на Чернігівську область.
Олександр Сирський: Росія може розпочати наступ на Чернігівщину
Фото: armyinform.com.ua
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Росія може розпочати наступ на Чернігівську область з території Брянської області, однак Сили оборони готуються до такого варіанту розвитку подій. Про це заявив головком ЗСУ Олександр Сирський.

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За його словами, Путін поставив задачу російському Генштабу прорахувати різні варіанти ведення наступальної операції — в тому числі і з території Білорусі — з метою спробувати захопити Київ та інші українські території.

«Наскільки вони реалістичні — з огляду на останні події, я не думаю, що керівництво Білорусі наважиться надавати територію агресору для використання і в якості плацдарму для проведення наступальної операції. В той же час, звичайно, ми враховуємо і такий варіант», — сказав Сирський в інтерв'ю ТСН.

Як сказав головком ЗСУ, на даний момент найбільш ймовірні наступальні дії ворога на Півночі — з території Брянської області РФ.

«Це реалістичний варіант і звичайно, ми до цього готуємося. (Наступ РФ можливий — ред.) на Чернігівську область — з метою відволікання частини наших військ з основних важливих напрямків, в тому числі і таких, де ми проводимо активні дії», — підсумував він.

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росія Україна Чернігів війна Олександр Сирський

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