Александр Сырский: Россия может начать наступление на Черниговскую область

Александр Сырский не исключил наступление России из Брянской области на Черниговскую область.

Фото: armyinform.com.ua

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Россия может начать наступление на Черниговскую область с территории Брянской области, однако Силы обороны готовятся к такому варианту развития событий. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, Путин поставил задачу российскому Генеральному штабу просчитать различные варианты проведения наступательной операции — в том числе и с территории Беларуси — с целью попытаться захватить Киев и другие украинские территории.

«Насколько они реалистичны — с учетом последних событий, я не думаю, что руководство Беларуси решится предоставить территорию агрессору для использования и в качестве плацдарма для проведения наступательной операции. В то же время, конечно, мы учитываем и такой вариант», — сказал Сырский в интервью ТСН.

Как отметил главнокомандующий ВСУ, на данный момент наиболее вероятны наступательные действия противника на Севере — с территории Брянской области РФ.

«Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся. (Наступление РФ возможно — ред.) на Черниговскую область — с целью отвлечения части наших войск с основных важных направлений, в том числе и тех, где мы проводим активные действия», — подытожил он.

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