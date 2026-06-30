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1 июля во всех регионах Украины будут применяться графики отключения света

18:57, 30 июня 2026
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Причина введения ограничений — значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.
1 июля во всех регионах Украины будут применяться графики отключения света
Фото: cntime.cn.ua
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В среду, 1 июля, во всех регионах Украины вынужденно будут применяться меры по ограничению потребления. Об этом сообщило Укрэнерго.

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17:00 – 22:00 — графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

17:00 – 22:00 — графики почасовых отключений для всех категорий потребителей (в объеме одной очереди).

Там отмечают, что причиной введения ограничений является значительный рост уровня энергопотребления из-за жаркой погоды.

«Ситуация в энергосистеме может измениться. Следите за сообщениями на страницах операторов систем распределения (облэнерго) вашего региона», — добавили в Укрэнерго.

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