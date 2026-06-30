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1 липня в усіх регіонах України застосовуватись графіки відключення світла

18:57, 30 червня 2026
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Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.
1 липня в усіх регіонах України застосовуватись графіки відключення світла
Фото: cntime.cn.ua
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У середу, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.

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17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бизнесу

17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги)

Там зазначають, що причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону», - додали в Укренерго.

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електроенергія відключення світла Укренерго графіки відключень світла

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