1 липня в усіх регіонах України застосовуватись графіки відключення світла

Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

Фото: cntime.cn.ua

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У середу, 1 липня, в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Про це повідомило Укренерго.

17:00 – 22:00 – графіки обмеження потужності для промисловості та бизнесу

17:00 – 22:00 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (в обсязі однієї черги)

Там зазначають, що причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду.

«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) вашого регіону», - додали в Укренерго.

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