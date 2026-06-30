В ТЦК заявили, что отца из Кривого Рога мобилизовали законно — он уже находится в воинской части

ТЦК: факт того, что брак между мужчиной и женщиной был расторгнут, не устанавливает факта, что военнообязанный самостоятельно воспитывает общего с бывшей супругой несовершеннолетнего ребенка.

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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил о случае мобилизации 34-летнего мужчины в Кривом Роге, который, по предварительным данным, самостоятельно воспитывал 5-летнюю дочь после развода.

Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальную позицию по этому инциденту.

«8 июня указанному гражданину, который не имел официально оформленной отсрочки, была направлена повестка о прибытии 18.06.2026 в Покровско-Терновский районный в городе Кривой Рог ТЦК и СП. Гражданин в указанное время не явился.

Однако уже после получения повестки, а именно 19 июня 2026 года, через Центр предоставления административных услуг он направил в ТЦК и СП заявление на отсрочку. К заявлению он приложил решение Саксаганского районного суда города Кривого Рога от 3 июля 2025 года, согласно которому судом было принято решение о расторжении его брака и определено место проживания малолетней дочери вместе с ее отцом, а также установлен факт нахождения несовершеннолетнего ребенка на его содержании. Вопрос, почему гражданин не предоставил решение суда от 3 июля 2025 года вплоть до 19 июня 2026 года, остается открытым», — говорится в заявлении.

Там подчеркнули, что такое решение действительно дает основания для отсрочки. Однако в ТЦК отметили, что после проверки решения суда через ЦНАП абзац «установлен факт нахождения несовершеннолетнего ребенка на содержании» отсутствовал.

В центре комплектования добавили, что решением Саксаганского районного суда города Кривого Рога Днепропетровской области от 3 июля 2025 года по делу № 212/5012/24 постановлено: «Расторгнуть брак; после расторжения брака фамилию оставить прежней…», а факт «нахождения несовершеннолетнего ребенка на содержании» в решении отсутствует.

«Следовательно, учитывая имеющиеся расхождения, комиссия ТЦК и СП отказала в предоставлении отсрочки.

Подчеркиваем, что факт того, что брак между мужчиной и женщиной был расторгнут, не устанавливает факта, что военнообязанный самостоятельно воспитывает общего с бывшей супругой несовершеннолетнего ребенка.

То есть мать, так же как и отец, может и должна воспитывать их общего ребенка.

Соответственно, 29 июня 2026 года группой оповещения Покровско-Терновского районного в городе Кривой Рог территориального центра комплектования и социальной поддержки нарушитель правил воинского учета был доставлен в ТЦК и СП. Комиссией ВВК он был признан годным к военной службе, мобилизован и направлен в воинскую часть», — добавили в центре комплектования.

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