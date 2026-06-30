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Оклад 35 тысяч гривен: КАС ВС сообщил о наличии вакантной должности

19:54, 30 июня 2026
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В Верховном Суде заявили, что лучшие из кандидатов будут приглашены на собеседование.
Оклад 35 тысяч гривен: КАС ВС сообщил о наличии вакантной должности
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Верховный Суд сообщил, что в КАС ВС открылась вакансия помощника судьи.

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Задачи помощника судьи — работника патронатной службы предусматривают, в частности:

  • участие в подготовке и организационном обеспечении судебного процесса;
  • обеспечение реализации судьей полномочий по осуществлению анализа судебной практики и ее обобщению;
  • подготовку проектов запросов, писем, других материалов, связанных с рассмотрением конкретного дела, иных процессуальных документов, принимаемых судьей, и исполнительных документов;
  • изучение и обобщение практики рассмотрения соответствующих категорий дел и применения законодательства;
  • выполнение других поручений судьи, касающихся организации рассмотрения судебных дел.

В том числе в обязанности помощника судьи входит также оформление и заверение копий судебных решений для направления сторонам по делу и другим участникам дела в соответствии с требованиями процессуального законодательства, контроль своевременности направления копий судебных решений; обеспечение надлежащего хранения документов, судебных дел согласно требованиям действующего законодательства и организационно-распорядительных документов Суда, а также хранение и использование закрепленных за ним печатей и штампов суда; осуществление работы в автоматизированной системе делопроизводства Суда в соответствии с организационно-распорядительными документами; обеспечение внесения в автоматизированную систему документооборота Суда электронных экземпляров судебных решений.

Должностной оклад — 35 999 грн, надбавки, премии в соответствии с законодательством.

Требования к кандидатам на должность:

– гражданство Украины;

– высшее юридическое образование;

– свободное владение государственным языком;

– наличие стажа профессиональной деятельности в сфере права не менее трех лет.

«Если вы обладаете аналитическими способностями, знаниями в области административного права и процесса, умеете работать с большими массивами информации, внимательны к деталям, ориентированы на профессиональное развитие и стремитесь приобрести ценный практический опыт — ожидаем ваши резюме и мотивационные письма на электронный адрес: [email protected] (в теме письма необходимо указать «Резюме помощника судьи КАС ВС»).

Лучшие из кандидатов будут приглашены на собеседование.

Направляя резюме, вы даете согласие на обработку своих персональных данных в соответствии с Законом Украины «О защите персональных данных», — добавили в Верховном Суде.

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