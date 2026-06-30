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Пенсионный фонд объяснил, кому нужно срочно подать документы на субсидию

20:24, 30 июня 2026
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В ПФУ подчеркнули, что 30 июня — последний день для подачи заявления на субсидию, чтобы получать выплаты с начала неотопительного сезона.
Пенсионный фонд объяснил, кому нужно срочно подать документы на субсидию
Фото: magnific.com
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С 1 июля при подаче заявления на жилищную субсидию она будет назначаться с месяца обращения. Об этом напомнил Пенсионный фонд.

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Если заявление о назначении субсидии подано в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона, жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение (пункт 75 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848).

Если жилищная субсидия уже предоставлялась в предыдущем периоде, то подать заявление на новый период должны только отдельные категории граждан.

"Если вы или члены вашего домохозяйства относитесь к одной из категорий лиц, о которых идет речь выше, подайте документы до 1 июля, и тогда выплата вам будет назначена с 1 мая — с начала неотопительного сезона", - отметили в ПФ.

Подать заявление и необходимые документы в орган Пенсионного фонда Украины можно одним из следующих способов:

  • через сервисные центры Фонда, уполномоченных должностных лиц исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центры предоставления административных услуг;
  • почтовым отправлением — по адресу органа Фонда;
  • онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины, мобильное приложение «Пенсионный фонд Украины» или через Единый государственный портал услуг «Дія».

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Пенсионный фонд субсидия

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