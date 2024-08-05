В условиях упрощенного режима регулирования трудовых отношений стороны могут урегулировать свои отношения в части системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы.

Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, как оплачивается работа работников при упрощенном режиме регулирования.

В условиях упрощенного режима регулирования трудовых отношений и при условии, что это не противоречит другим положениям Кодекса законов о труде Украины, стороны трудового договора по своему усмотрению по взаимному согласию могут урегулировать свои отношения в части системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы.

Обязательно с учетом:

установленной законом минимальной заработной платы, надбавок, доплат, премий, вознаграждений и других поощрительных, компенсационных и гарантийных выплат;

норм рабочего времени и отдыха с соблюдением нормальной продолжительности рабочего времени в неделю, продолжительности еженедельного непрерывного отдыха;

других прав и гарантий, определенных Кодексом законов о труде Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.