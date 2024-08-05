Центрально-Западное межрегиональное управление Государственной службы по труду разъяснило, как оплачивается работа работников при упрощенном режиме регулирования.
В условиях упрощенного режима регулирования трудовых отношений и при условии, что это не противоречит другим положениям Кодекса законов о труде Украины, стороны трудового договора по своему усмотрению по взаимному согласию могут урегулировать свои отношения в части системы оплаты труда, норм труда, размера заработной платы.
Обязательно с учетом:
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