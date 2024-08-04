На каком этапе строительство подземных школ в Запорожье: видео

Строительство подземных школ продолжается 7 дней в неделю.

В Запорожье активно продолжается строительство подземных школ. Об этом сообщил председатель областной государственной администрации Иван Федоров, опубликовав видео, на котором видно процесс строительства двух таких школ.

«Строим «подземные школы» в Запорожье. Подрядчики работают ежедневно, даже в воскресенье», - отметил Федоров.

В июне стало известно, что в Запорожской области планируется возведение пяти подземных школ: три из них строятся в областном центре, а еще две - в Запорожском районе.

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