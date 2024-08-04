На якому етапі будівництво підземних шкіл у Запоріжжі: відео

Будівництво підземних шкіл триває 7 днів на тиждень.

У Запоріжжі активно триває будівництво підземних шкіл. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Іван Федоров, опублікувавши відео, на якому видно процес будівництва двох таких шкіл.

«Будуємо «підземні школи» у Запоріжжі. Підрядники працюють щодня, навіть у неділю», – зазначив Федоров.

У червні стало відомо, що в Запорізькій області планується зведення п'яти підземних шкіл: три з них будуються в обласному центрі, а ще дві – у Запорізькому районі.

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