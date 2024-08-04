Буря в Дніпрі: блискавка вдарила в будинок, вулиці перетворилися на річки

Штормовий вітер і злива завдали значної шкоди місту.

У неділю, 4 серпня, в Дніпрі пронеслася негода, яка завдала значної шкоди. Потужний штормовий вітер зривав будівельні матеріали, валив паркани, а злива затопила деякі вулиці, по яких «попливли» автомобілі. Також блискавка вдарила в приватний будинок та трубу котельні.

Відео стихії поширили місцеві пабліки, а деякі ЗМІ назвали ситуацію «апокаліпсисом». На одному з записів видно, як сильні пориви вітру розносять будматеріали на проїжджаючі авто та валять паркани, зокрема у Слобожанському під Дніпром. В мікрорайоні Золоті ключі блискавка влучила в приватний будинок, а також у трубу котельні. Зливові потоки змусили «танцювати» каналізаційні люки, підкреслюючи силу стихії.

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