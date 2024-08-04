«Повітряний щит» України є одним із найсильніших у Європі, — Володимир Зеленський

Систем ППО все ще недостатньо, щоб закрити все небо, але сьогодні Повітряні сили ЗСУ є одними з найсильніших в Європі.

«Повітряний щит» України є одним із найсильніших у Європі. Про це заявив Президент Володимир Зеленський.

«Україна тепер володіє і сучасними, дійсно ефективними системами ППО. Таких систем ППО ще недостатньо, щоб закрити від російських ракет і дронів дійсно все наше небо, але сьогодні український «повітряний щит» вже один із найсильніших в Європі», - зазначив Глава держави.

Президент додав, з початку війни пілоти Повітряних сил ЗСУ здійснили вже 22 тисячі бойових вильотів.

«Ми збільшуємо силу нашої авіації», - зазначив Володимир Зеленський.

Також Президент повідомив, що винищувачі F-16 вже прибули до країни та виконують завдання.

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