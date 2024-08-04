«Воздушный щит» Украины является одним из сильнейших в Европе, — Владимир Зеленский

«Воздушный щит» Украины является одним из самых сильных в Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
«Украина теперь владеет и современными, действительно эффективными системами ПВО. Таких систем ПВО еще недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет и дронов действительно все наше небо, но сегодня украинский «воздушный щит» уже один из самых сильных в Европе», – отметил Глава государства.
Президент добавил, что с начала войны пилоты Воздушных сил ВСУ совершили уже 22 тысячи боевых вылетов.
«Мы увеличиваем силу нашей авиации», – отметил Владимир Зеленский.
Также Президент сообщил, что истребители F-16 уже прибыли в страну и выполняют задачи.
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