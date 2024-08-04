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«Воздушный щит» Украины является одним из сильнейших в Европе, — Владимир Зеленский

17:31, 4 августа 2024
Систем ПВО все еще недостаточно, чтобы закрыть все небо, но сегодня Воздушные силы ВСУ являются одними из самых сильных в Европе.
«Воздушный щит» Украины является одним из сильнейших в Европе, — Владимир Зеленский
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«Воздушный щит» Украины является одним из самых сильных в Европе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

«Украина теперь владеет и современными, действительно эффективными системами ПВО. Таких систем ПВО еще недостаточно, чтобы закрыть от российских ракет и дронов действительно все наше небо, но сегодня украинский «воздушный щит» уже один из самых сильных в Европе», – отметил Глава государства.

Президент добавил, что с начала войны пилоты Воздушных сил ВСУ совершили уже 22 тысячи боевых вылетов.

«Мы увеличиваем силу нашей авиации», – отметил Владимир Зеленский.

Также Президент сообщил, что истребители F-16 уже прибыли в страну и выполняют задачи.

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