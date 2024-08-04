Буря в Днепре: молния ударила в дом, улицы превратились в реки

Штормовой ветер и ливень нанесли значительный ущерб городу.

В воскресенье, 4 августа, в Днепре пронеслась непогода, которая нанесла значительный ущерб. Мощный штормовой ветер срывал строительные материалы, валил заборы, а ливень затопил некоторые улицы, по которым «поплыли» автомобили. Также молния ударила в частный дом и трубу котельной.

Видео стихии распространили местные паблики, а некоторые СМИ назвали ситуацию «апокалипсисом». На одной из записей видно, как сильные порывы ветра разносят стройматериалы на проезжающие авто и валят заборы, в частности в Слобожанском под Днепром. В микрорайоне Золотые ключи молния попала в частный дом, а также в трубу котельной. Ливневые потоки заставили «танцевать» канализационные люки, подчеркивая силу стихии.

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