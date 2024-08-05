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Як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання

07:37, 5 серпня 2024
В умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин сторони можуть врегулювати свої відносини в частині системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати.
Як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання
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Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання.

В умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин та за умови, що це не суперечить іншим положенням Кодексу законів про працю України, сторони трудового договору на власний розсуд за взаємною згодою можуть врегулювати свої відносини в частині системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати.

Обов'язково з урахуванням:

  • встановленої законом мінімальної заробітної плати, надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат;
  • норм робочого часу та відпочинку з додержанням нормальної тривалості робочого часу на тиждень, тривалості щотижневого безперервного відпочинку;
  • інших прав і гарантій, визначених Кодексом законів про працю України.

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