Центрально-Західне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці роз’яснило, як оплачується робота працівників при спрощеному режимі регулювання.
В умовах спрощеного режиму регулювання трудових відносин та за умови, що це не суперечить іншим положенням Кодексу законів про працю України, сторони трудового договору на власний розсуд за взаємною згодою можуть врегулювати свої відносини в частині системи оплати праці, норм праці, розміру заробітної плати.
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