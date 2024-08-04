$3500 за «путешествие» в Румынию: в Закарпатье ликвидировали канал переправки военнообязанных

Для мужчин организовывали трансфер в приграничные населенные пункты и давали советы по дальнейшему движению.

На Закарпатье правоохранители ликвидировали канал незаконной переправки граждан в Румынию. Об этом сообщает Закарпатская областная прокуратура.

Так, жителю Раховщины сообщили о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

Установлено, что мужчина был среди участников незаконной схемы и планировал зарабатывать средства на гражданах призывного возраста, намеревавшихся сбежать из Украины. Для них организовывали трансфер в приграничные населенные пункты и давали советы по дальнейшему движению.

Правоохранители задержали фигуранта в окрестностях села Луг Раховского района на границе с Румынией. Именно оттуда должен был начинаться маршрут незаконной переправки одного гражданина.

Военнообязанный успел оплатить 3500 долларов за такое «путешествие», из которых 2000 долларов – непосредственно подозреваемому.

Принимаются меры по установлению и привлечению к ответственности всех участников схемы противоправной деятельности.

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