Не держался на ногах: нетрезвый водитель совершил серию ДТП во Львове

Во Львове полиция задержала 33-летнего водителя с результатом 4,31 промилле.

Источник фото: lvivpolice

Во Львове полиция задержала 33-летнего водителя автомобиля Skoda Fabia, который находился в нетрезвом состоянии и совершил серию дорожных происшествий. Как сообщила патрульная полиция Львовской области, инцидент произошел на улице Владимира Великого.

Граждане позвонили на линию 102 после того, как водитель едва не сбил ребенка во дворе. После этого мужчина ударил еще два автомобиля - Ford и Renault, и скрылся с места происшествия.

Патрульные нашли и остановили нарушителя. Он был настолько нетрезв, что не мог даже сидеть, а проверка на приборе Драгер показала результат 4,31 промилле. Автомобиль водителя был эвакуирован, а на мужчину составили все необходимые административные материалы.

Полиция призывает водителей никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии, ведь такие ситуации могут привести к серьезным последствиям.

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