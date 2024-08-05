Практика судов
  1. В Украине

Не держался на ногах: нетрезвый водитель совершил серию ДТП во Львове

07:18, 5 августа 2024
Во Львове полиция задержала 33-летнего водителя с результатом 4,31 промилле.
Не держался на ногах: нетрезвый водитель совершил серию ДТП во Львове
Источник фото: lvivpolice
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львове полиция задержала 33-летнего водителя автомобиля Skoda Fabia, который находился в нетрезвом состоянии и совершил серию дорожных происшествий. Как сообщила патрульная полиция Львовской области, инцидент произошел на улице Владимира Великого.

Граждане позвонили на линию 102 после того, как водитель едва не сбил ребенка во дворе. После этого мужчина ударил еще два автомобиля - Ford и Renault, и скрылся с места происшествия.

Патрульные нашли и остановили нарушителя. Он был настолько нетрезв, что не мог даже сидеть, а проверка на приборе Драгер показала результат 4,31 промилле. Автомобиль водителя был эвакуирован, а на мужчину составили все необходимые административные материалы.

Полиция призывает водителей никогда не садиться за руль в нетрезвом состоянии, ведь такие ситуации могут привести к серьезным последствиям.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд обязал ТЦК рассмотреть заявление студента об отсрочке, поскольку ТЦК не может воздержаться от принятия решения, входящего в его исключительную компетенцию

Отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки или мотивированного отказа в предоставлении отсрочки свидетельствует о противоправном бездействии ТЦК, отметил суд.

Пошел в ТЦК оформить отсрочку по уходу за больной матерью, но получил повестку – суд признал законным штраф ТЦК 25,5 тысяч грн

Мужчина пошел в ТЦК, чтобы оформить отсрочку, а получил штраф 25,5 тысяч грн – что решил суд.

Если лицо остановило право на занятие адвокатской деятельностью, на него не распространяются особенности уведомления о подозрении адвокату – Верховный Суд

На лицо, право которого на занятие адвокатской деятельностью прекращено или остановлено в соответствии с Законом об адвокатуре, не распространяются положения главы 37 УПК об особом порядке уголовного производства.

Райадминистрация Львова отказала всем членам семьи ВПЛ в регистрации места жительства, потому что у мужчины отсутствовала отметка соответствующего ТЦК – что решил суд

Суд указал, что неправомерно отказывать всем членам семьи в регистрации места жительства, если один из них не получил отметку от ТЦК.

Конкурс без конкурса: что происходит с отбором на должность председателя Государственной судебной администрации

Конкурс на должность главы ГСА напоминает театральное представление, а Высший совет правосудия, похоже, стал заложником своих партнеров.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео