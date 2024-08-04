Украина планирует создать коалицию с НАТО, чтобы сбивать российские ракеты

Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам подготовить встречу совета Украина-НАТО, на которой планируется обсудить возможность сбивания российских ракет странами Альянса, граничащими с Украиной.

Украина планирует создать с соседними странами НАТО коалицию, чтобы сбивать российские ракеты. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский.

«Мы должны работать над технической возможностью, чтобы было применение боевой авиации со стороны соседних стран против ракет, бьющих по Украине в направлении наших соседей. В первую очередь, стран Альянса», – отметил Глава государства.

Владимир Зеленский поручил украинским дипломатам подготовить встречу совета Украина-НАТО, на которой планируется обсудить возможность сбивания российских ракет странами Альянса, граничащими с Украиной.

«Есть неплохой вариант нашего совета Украина-НАТО. Мы уже ее собирали по безопасности в море. Я дал задание соответствующим нашим дипломатам работать с НАТО, чтобы состоялась такая встреча... Есть такой инструмент, я хочу его попробовать, чтобы страны НАТО проговорили с Украиной возможности такой небольшой коалиции стран-соседей, которые будут сбивать ракеты врага», – объяснил Президент.

Зеленский признал, что такое решение сложно для партнеров, ведь они «всегда боятся лишней эскалации».

Он согласился, что обязательство помогать Украине сбивать ракеты - большая ответственность для стран-соседей.

«Но это, безусловно, нужно было сделать и давно», – подытожил Глава государства.

Также Президент сообщил, что истребители F-16 уже прибыли в страну и выполняют задачи.

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