С 5 августа Землю накроет мощный ретроградный Меркурий: что ждать

С 5 августа начнется период ретроградного Меркурия и продлится до 28 августа.
Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения Меркурия в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты этой планеты по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Бывает такое трижды в год.
В повседневной жизни это время нестабильно в работе систем обработки и передачи информации.
Многие люди допускают самые невероятные ошибки, происходят частые сбои в интернете, работает принцип «испорченного телефона».
Техника и оборудование, компьютеры, средства связи, купленные во время ретроградного Меркурия, очень часто оказываются некачественными, содержат скрытые дефекты или оказываются бесполезными, очень быстро теряют свою актуальность, сообщают астрологи.
Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия:
Что рекомендуется во время ретроградного Меркурия:
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