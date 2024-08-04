С 5 августа Землю накроет мощный ретроградный Меркурий: что ждать

Меркурий станет в ретроградном движении уже 5 августа и продлится до 28 августа.

С 5 августа начнется период ретроградного Меркурия и продлится до 28 августа.

Ретроградный Меркурий – астрономическое явление, при котором возникает иллюзия движения Меркурия в обратном направлении. Это происходит из-за внутреннего положения орбиты этой планеты по отношению к орбите Земли и их орбитальному движению вокруг Солнца. Бывает такое трижды в год.

В повседневной жизни это время нестабильно в работе систем обработки и передачи информации.

Многие люди допускают самые невероятные ошибки, происходят частые сбои в интернете, работает принцип «испорченного телефона».

Техника и оборудование, компьютеры, средства связи, купленные во время ретроградного Меркурия, очень часто оказываются некачественными, содержат скрытые дефекты или оказываются бесполезными, очень быстро теряют свою актуальность, сообщают астрологи.

Чего нельзя делать во время ретроградного Меркурия:

подписывать важные документы без тщательной проверки;

запускать новые проекты, которые могут столкнуться с препятствиями;

покупать новую технику и электронику из-за возможных неполадок;

начинать новые коммуникации;

планировать длительные поездки;

совершать важные соглашения;

вступать в брак;

устраиваться на новую работу;

отправляться в дальний путь;

идти на медицинские или косметические процедуры, если это может потерпеть;

брать или давать взаймы.

Что рекомендуется во время ретроградного Меркурия:

завершить дела, которые раньше откладывались;

делать мелкий ремонт и починить то, что давно в этом нуждалось;

затевать уборку;

устраиваться на временную работу;

избавляться от лишних вещей;

искать потерянные вещи, поскольку вероятность их найти в этот период достаточно высока.

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