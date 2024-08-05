В Великобритании протесты после убийства детей переросли в погромы, поджоги и стычки с полицией: фото и видео

После того, как три девочки были убиты в результате ножевого нападения в танцевальном классе, в стране вспыхнули жестокие протесты.

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В Великобритании вспыхнули массовые протесты по поводу убийства троих детей в танцевальном клубе города Саутпорт.

Полиция задержала около сотни человек. Об этом сообщают Sky News и Reuters.

Акции протеста в английских городах переросли в столкновения между протестующими и полицией, а также между участниками антимигрантской акции и их оппонентами.

Беспорядки произошли в Галле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле, Белфасте. Их участники громили магазины и нападали на полицейских.

В частности, 4 августа, в городе Ротерем толпа напала на отель Holiday Inn, где размещают беженцев и соискателей убежища. Разбиты окна, в полицию летели стулья.

Многие полицейские получили ранения, пытаясь удержать от стычки несколько сотен протестующих из разных групп.

По всей стране полиция арестовала около сотни за разные преступления – от насильственных беспорядков до краж со взломом и преступных повреждений.

В городах развернута дополнительная сила полиции, а мечетям по всей стране рекомендовано усилить охрану после нападения на одну из них в Саутпорте.

Премьер-министр Британии Кир Стармер пообещал полиции «полную поддержку со стороны правительства» по мерам против «экстремистов, пытающихся разжечь ненависть».

«Право на свободу выражения мнений и насильственные беспорядки, которые мы наблюдаем, – это две очень разные вещи», – заявил Стармер.

Британские журналисты утверждают, что людей на протестах подстрекают крайне правые политические и общественные силы.

Что известно об убийстве детей в Саутпорте

29 июля в городе Саутпорт 17-летний сын выходцев из Руанды Аксель Муганва Рудакубана пришел в танцевальный клуб и зарезал троих несовершеннолетних девушек и ранил еще 8 детей.

Полиция сначала не раскрывала личность подозреваемого, поскольку он несовершеннолетний, но позже, после того, как вспыхнули беспорядки, судья назвал его имя.

По сообщениям СМИ, Рудакубана не является мусульманином. Напротив, его родители являются христианами и посещают церковь.

Семья проживает в столице Уэльса, городе Кардифф. Аксель родился уже в Британии.

Мотивы преступления устанавливает следствие. Пока нет решения суда об обратном, де-юре Аксель Муганва Рудакубана считается невиновным.

Не проверенную и не подтвержденную информацию о якобы принадлежности виновного в убийстве детей в мусульманскую общину начали сразу тиражировать в соцсетях и мессенджерах.

После этих событий в Саутпорте начались беспорядки после призывов в интернете к протестам у мечети, расположенной неподалеку от места трагедии.

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