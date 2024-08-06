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Масштабні заворушення у Британії: мігранти-мусульмани вийшли на протест-відповідь, відео

08:52, 6 серпня 2024
Британські вулиці накрила хвиля протестів після вбивства трьох дітей у студії танців та йоги.
Масштабні заворушення у Британії: мігранти-мусульмани вийшли на протест-відповідь, відео
Фото: REUTERS
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Як ми писали, у Великій Британії спалахнули масові протести через вбивство трьох дітей в танцювальному клубі міста Саутпорт. Акції протесту в англійських містах переросли у сутички між протестувальниками й поліцією, а також між учасниками антимігрантської акції та їхніми опонентами.

Протести спалахнули після новини про жорстоке вбивство трьох маленьких дівчат на північному заході Англії: нападник увірвався на майстер-клас із йоги для дітей, завдав смертельних ножових поранень дівчинкам 6 і 7 років, які загинули на місці, ще одна дев'ятирічна постраждала померла в лікарні. 

У ЗМІ поширилася інформація, що підозрюваний є радикальним мусульманським мігрантом. Поліція наголошує, що затриманий, 17-річний Аксель Рудакубана, народився у Британії.

Попри ці заяви антиімміграційні й антимусульманські демонстрації тривають, зокрема в Ліверпулі, Брістолі, Халлі та Белфасті. 

Мігранти теж розпочали акції у відповідь. Мітинги переросли у зіткнення між британцями та мігрантами. Мусульмани озброєними виходять на вулиці міст Великої Британії та полюють на англійців. На своїх акціях мусульмани вигукували «Аллах Акбар».

Вони почали нападати на англійців у Мідлсборо. Також у Веймуті близько 400 протестувальників, і британців і мігрантів, зібралися на набережній та скандували гасла у бік один одного.

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