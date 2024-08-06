Британское правительство обвиняет Илона Маска в раздувании беспорядков из-за постов в X – соцсети могут угрожать санкции

Британское правительство могло бы наложить санкции на сеть Х Илона Маска, но закон о незаконном контенте вступит в силу лишь в конце 2024 года.

Источник фото: lbc.co.uk

Великобритания переживает самые тяжелые беспорядки за последние десятилетия. При этом правительство Великобритании обвиняет владельца соцсети Х Илона Маска в том, что через его соцсеть распространяется информация об основаниях для убийства троих детей в городе Саутпорт, и что эта соцсеть стала «очагом ультраправых разговоров». Об этом пишет Politico.

Так, Илон Маск вызвал возмущение в британском правительстве после того, как он ответил на кадры охвативших страну беспорядков постом о том, что «гражданская война неизбежна».

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера резко осудил публикацию на X, заявив, что комментарии Маска «не имеют оправдания».

Но Маск в ответ на заявление Стармера, пообещавшего, что его правительство «не будет терпеть нападений на мечети или мусульманские общины», фактически обвинил британского премьер-министра в том, что тот закрыл глаза на проблему. «Не стоит ли вас беспокоить о нападениях на все общины?» – отметил Маск.

В свою очередь, министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что имеет ряд жалоб на то, как гиганты социальных сетей вроде X осуществляют «подстрекательство и дезинформацию» на своих платформах.

«Есть некоторые вещи, которые явно уже преступны, и нам понадобится вмешательство полиции и действия, чтобы преследовать их», — сказала Купер.

Как отмечает издание, согласно британскому Закону о безопасности в Интернете, который разрабатывался годами, платформы будут обязаны «принимать жесткие меры» против незаконного контента. Сюда входит содержание, которое подстрекает к насилию или связано с «нарушениями общественного порядка на расовой или религиозной почве». Платформы обязаны быстро удалять его, если он появляется.

Невыполнение этих обязательств может привести к тому, что медиа-регулятор Ofcom наложит на компании социальных медиа штрафы в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов — или 10% их мирового дохода в зависимости от того, что больше.

Но самое важное то, что положения закона о незаконном контенте вступают в силу только в конце 2024 года. А действующие законы Британии по поводу подстрекательства к насилию проистекают из закона об общественном порядке 1986 года, который действовал на десятилетие раньше, чем социальные медиа, и поэтому требуют от полиции проверять платформы на наличие потенциальных нарушений.

Британская власть может только призвать технологические компании действовать правильно и строго придерживаться собственной политики.

«Онлайн-сервисам нет нужды ждать, пока новые законы вступят в силу, прежде чем они сделают свои сайты и программы более безопасными для пользователей», — сказал представитель британского технического регулятора Ofcom.

Следует отметить, что в ЕС эквивалент Закона о безопасности в Интернете — Закон о цифровых услугах — уже вступил в силу, и X сталкивается с расследованием Европейской комиссии по распространению токсического содержания на платформе.

Во Франции президент Эммануэль Макрон даже выдвинул идею полностью прекратить доступ к платформам социальных медиа из-за роли, которую они, по его словам, сыграли в обострении беспорядков в стране прошлым летом. Британия вряд ли зайдет так далеко.

«Если технологические компании не выполнят требования, когда придет время, мы будем располагать широким спектром принудительных полномочий», — сказал спикер Ofcom.

Между тем социальные медиа могут иметь преимущества в отлове нарушающих закон. Назир Афзал, который был главным прокурором на северо-западе Англии во время беспорядков 2011 года, отметил, что благодаря распространяемым в Интернете видео будет гораздо легче идентифицировать преступников, чем это было 13 лет назад, когда основным доступным ресурсом было видеонаблюдение.

Автор: Наталя Мамченко

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