Практика судов
  1. Публикации
  2. / В мире

Британское правительство обвиняет Илона Маска в раздувании беспорядков из-за постов в X – соцсети могут угрожать санкции

12:15, 6 августа 2024
Британское правительство могло бы наложить санкции на сеть Х Илона Маска, но закон о незаконном контенте вступит в силу лишь в конце 2024 года.
Британское правительство обвиняет Илона Маска в раздувании беспорядков из-за постов в X – соцсети могут угрожать санкции
Источник фото: lbc.co.uk
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания переживает самые тяжелые беспорядки за последние десятилетия. При этом правительство Великобритании обвиняет владельца соцсети Х Илона Маска в том, что через его соцсеть распространяется информация об основаниях для убийства троих детей в городе Саутпорт, и что эта соцсеть стала «очагом ультраправых разговоров». Об этом пишет Politico.

Так, Илон Маск вызвал возмущение в британском правительстве после того, как он ответил на кадры охвативших страну беспорядков постом о том, что «гражданская война неизбежна».

Офис премьер-министра Великобритании Кира Стармера резко осудил публикацию на X, заявив, что комментарии Маска «не имеют оправдания».

Но Маск в ответ на заявление Стармера, пообещавшего, что его правительство «не будет терпеть нападений на мечети или мусульманские общины», фактически обвинил британского премьер-министра в том, что тот закрыл глаза на проблему. «Не стоит ли вас беспокоить о нападениях на все общины?» – отметил Маск.

В свою очередь, министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявила, что имеет ряд жалоб на то, как гиганты социальных сетей вроде X осуществляют «подстрекательство и дезинформацию» на своих платформах.

«Есть некоторые вещи, которые явно уже преступны, и нам понадобится вмешательство полиции и действия, чтобы преследовать их», — сказала Купер.

Как отмечает издание, согласно британскому Закону о безопасности в Интернете, который разрабатывался годами, платформы будут обязаны «принимать жесткие меры» против незаконного контента. Сюда входит содержание, которое подстрекает к насилию или связано с «нарушениями общественного порядка на расовой или религиозной почве». Платформы обязаны быстро удалять его, если он появляется.

Невыполнение этих обязательств может привести к тому, что медиа-регулятор Ofcom наложит на компании социальных медиа штрафы в размере до 18 миллионов фунтов стерлингов — или 10% их мирового дохода в зависимости от того, что больше.

Но самое важное то, что положения закона о незаконном контенте вступают в силу только в конце 2024 года. А действующие законы Британии по поводу подстрекательства к насилию проистекают из закона об общественном порядке 1986 года, который действовал на десятилетие раньше, чем социальные медиа, и поэтому требуют от полиции проверять платформы на наличие потенциальных нарушений.

Британская власть может только призвать технологические компании действовать правильно и строго придерживаться собственной политики.

«Онлайн-сервисам нет нужды ждать, пока новые законы вступят в силу, прежде чем они сделают свои сайты и программы более безопасными для пользователей», — сказал представитель британского технического регулятора Ofcom.

Следует отметить, что в ЕС эквивалент Закона о безопасности в Интернете — Закон о цифровых услугах — уже вступил в силу, и X сталкивается с расследованием Европейской комиссии по распространению токсического содержания на платформе.

Во Франции президент Эммануэль Макрон даже выдвинул идею полностью прекратить доступ к платформам социальных медиа из-за роли, которую они, по его словам, сыграли в обострении беспорядков в стране прошлым летом. Британия вряд ли зайдет так далеко.

«Если технологические компании не выполнят требования, когда придет время, мы будем располагать широким спектром принудительных полномочий», — сказал спикер Ofcom.

Между тем социальные медиа могут иметь преимущества в отлове нарушающих закон. Назир Афзал, который был главным прокурором на северо-западе Англии во время беспорядков 2011 года, отметил, что благодаря распространяемым в Интернете видео будет гораздо легче идентифицировать преступников, чем это было 13 лет назад, когда основным доступным ресурсом было видеонаблюдение.

Автор: Наталя Мамченко 

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения для упрощения оформления автомобилей, признанных гуманитарной помощью

Правительство предусмотрело возможность выдачи регистрационных документов для поездок за границу для автомобилей, признанных гуманитарной помощью, состоящих на временном государственном учете.

Мужчины во время пребывания в приграничных районах должны иметь военный билет – Кабмин

Кабмин внес изменения в Положение о пограничном режиме.

Британское правительство обвиняет Илона Маска в раздувании беспорядков из-за постов в X – соцсети могут угрожать санкции

Британское правительство могло бы наложить санкции на сеть Х Илона Маска, но закон о незаконном контенте вступит в силу лишь в конце 2024 года.

В Верховной Раде предлагают убрать бюрократию при оформлении отсрочки на основании ухода за лицом с инвалидностью I или II группы

По словам автора проекта, его принятие позволит лицам с инвалидностью без лишних бюрократических преград и коррупционных рисков реализовать право на постоянный уход.

Финансового «апокалипсиса» не будет – Даниил Гетманцев прокомментировал панику на фондовых рынках

«Никто же не удивлялся, когда капитализация акций технологических кампаний росла на 100 млрд долларов в сутки на фоне медийно раскручиваемых «историй о безумных перспективах» в сферах тех или иных технологий, например искусственного интеллекта» – отметил Гетманцев.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ольга Совгиря
    Ольга Совгиря
    суддя Конституційного Суду України
  • Віктор Кривенко
    Віктор Кривенко
    суддя Конституційного Суду України
  • Світлана Шаренко
    Світлана Шаренко
    голова Київського районного суду м. Харкова
  • Володимир Петренко
    Володимир Петренко
    заступник голови Київського районного суду м. Одеси