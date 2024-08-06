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Житель Хмельницкой области, чье авто облили неизвестным веществом, просил суд взыскать с правонарушителя материальный и моральный ущерб: чем все закончилось

21:24, 6 августа 2024
Виновник, в свою очередь заявил, что истец не предоставил суду надлежащих доказательств в подтверждение заявленного материального и морального вреда.
Житель Хмельницкой области, чье авто облили неизвестным веществом, просил суд взыскать с правонарушителя материальный и моральный ущерб: чем все закончилось
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В Хмельницкой области в суд с иском о возмещении материального и морального вреда, причиненного административным правонарушением, обратился житель города Нетешин. Он пояснил, что в апреле прошлого года во дворе дома его автомобиль Renault Megane облили неизвестным веществом, которое повредило лакокрасочное покрытие. Виновника удалось найти и привлечь к админответственности за мелкое хулиганство.

Тот до сих пор не извинился, не объяснил причину своих действий и не возместил нанесенный ущерб. Об этом пишет Хмельницкий апелляционный суд.

Поэтому владелец автомобиля просил суд взыскать с правонарушителя 42 900 гривен материального ущерба (расходы на восстановление автомобиля), а также моральный ущерб, который он оценил в 10 000 гривен.

Нетешинский городской суд Хмельницкой области частично удовлетворил его иск: полностью взыскал сумму материального ущерба и 4 000 гривен – морального.

Виновник обжаловал решение в апелляционный суд: просил его отменить и отказать в иске. Считает, что истец не предоставил суду надлежащих доказательств в подтверждение заявленного материального и морального вреда.

Коллегия судей апелляционного суда отметила, что доказательство не может основываться на предположениях, однако в апелляционной жалобе нет ссылок на доказательства, опровергающие выводы местного суда и влияющие на их законность.

«Оценив доказательства по делу в их совокупности, суд первой инстанции правильно исходил из того, что в результате виновных действий [апеллянта] был поврежден надлежащее [истцу] транспортное средство, а потому он несет обязанность по возмещению в пользу истца материального ущерба, причиненного административным правонарушением, которое заключается в стоимости выполнения работ, необходимых для восстановления поврежденного автомобиля, составляет 42 900 грн», – констатировал ХАС.

Также апелляционный суд отметил, что вследствие противоправного поведения апеллянта и повреждения имущества, владельцу автомобиля был причинен и моральный ущерб, размер которого местный суд определил исходя из основ разумности, взвешенности и справедливости с учетом характера вреда, характера и объема моральных страданий.

ХАС отклонил апелляционную жалобу и оставил решение Нетишинского городского суда без изменений.

С постановлением апелляционного суда по делу №679/862/23 можно ознакомиться в ЕГРСР.

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