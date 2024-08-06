Житель Хмельниччини, чиє авто облили невідомою речовиною, просив суд стягнути з правопорушника матеріальну та моральну шкоду: чим все закінчилося

Винуватець у свою чергу заявив, що позивач не надав суду належних доказів на підтвердження заявленої матеріальної й моральної шкоди.

На Хмельниччині до суду з позовом про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої адміністративним правопорушенням, звернувся житель міста Нетішин. Він пояснив, що у квітні минулого року у дворі будинку його автомобіль «Renault Megane» облили невідомою речовиною, яка пошкодила лакофарбове покриття. Винуватця вдалося знайти та притягнути до адмінвідповідальності за дрібне хуліганство.

Той досі не попросив вибачення, не пояснив причину своїх дій та не відшкодував завдані збитки. Про це пише Хмельницький апеляційний суд.

Тому власник авта просив суд стягнути з правопорушника 42 900 гривень матеріальної шкоди (витрати на відновлення автомобіля), а також моральну шкоду, яку він оцінив у 10 000 гривень.

Нетішинський міський суд Хмельницької області частково задовольнив його позов: повністю стягнув суму матеріальних збитків та 4 000 гривень – моральних.

Винуватець оскаржив рішення до апеляційного суду: просив його скасувати та відмовити у позові. Уважає, позивач не надав суду належних доказів на підтвердження заявленої матеріальної й моральної шкоди.

Колегія суддів апеляційного суду зауважила, що доказування не може ґрунтуватися на припущеннях, проте в апеляційній скарзі немає посилань на докази, які б спростовували висновки місцевого суду і впливали на їх законність.

«Оцінивши докази у справі в їх сукупності, суд першої інстанції правильно виходив з того, що внаслідок винних дій [апелянта] був пошкоджений належний [позивачеві] транспортний засіб, а тому він несе обов’язок з відшкодування на користь позивача матеріальної шкоди, завданої адміністративним правопорушенням, що полягає у вартості виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженого автомобіля, та складає 42 900 грн», – констатував ХАС.

Також апеляційний суд зазначив, що унаслідок протиправної поведінки апелянта та пошкодження майна, власникові автомобіля була заподіяна й моральна шкода, розмір якої місцевий суд визначив, виходячи із засад розумності, виваженості та справедливості, з урахуванням характеру шкоди, характеру й обсягу моральних страждань.

Відтак ХАС відхилив апеляційну скаргу та залишив рішення Нетішинського міського суду без змін.

З постановою апеляційного суду у справі № 679/862/23 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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