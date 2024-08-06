Высший совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи

Всеволода Князева уволено с должности судьи Верховного Суда.

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Высший совет правосудия уволил судью Верховного Суда Всеволода Князева за совершение существенного дисциплинарного проступка.

«6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили в ВСП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 18 июля оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня о привлечении к дисциплинарной ответственности бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в виде увольнении с должности судьи.

Впрочем, окончательное решение об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВСП нужно было еще принять в пленарном составе.

Напомним, что основанием для соответствующего решения Первой дисциплинарной палаты ВСП стал факт признания Всеволода Князева лицом, совершившим коррупционное правонарушение.

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