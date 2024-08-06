Высший совет правосудия уволил Всеволода Князева с должности судьи

Высший совет правосудия уволил судью Верховного Суда Всеволода Князева за совершение существенного дисциплинарного проступка.
«6 августа 2024 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда Князева Всеволода Сергеевича на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины», - отметили в ВСП.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Высший совет правосудия 18 июля оставил в силе решение Первой дисциплинарной палаты ВСП от 17 июня о привлечении к дисциплинарной ответственности бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева в виде увольнении с должности судьи.
Впрочем, окончательное решение об увольнении Всеволода Князева с должности судьи ВСП нужно было еще принять в пленарном составе.
Напомним, что основанием для соответствующего решения Первой дисциплинарной палаты ВСП стал факт признания Всеволода Князева лицом, совершившим коррупционное правонарушение.
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