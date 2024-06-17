Всеволода Князєва запропоновано звільнити з посади судді – рішення дисциплінарної палати ВРП

У провину колишньому голові Верховного Суду поставили «квартирне питання».

Всеволод Князєв під час засідання у Київському апеляційному суді. Джерело фото - SUD.UA

Перша дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 17 червня 2024 року застосувала до колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення з посади судді.

Підставою для відповідного рішення Першої дисциплінарної палати ВРП став факт визнання Всеволода Князєва особою, яка вчинила корупційне правопорушення.

Згідно з протоколом НАЗК, Всеволод Князєв з листопада 2017 року користувався 4-х кімнатною квартирою площею 133 кв. м. на вулиці Богомольця у самому центрі Києва, офіційно сплачуючи за нею 1 тис. гривень на місяць. Відповідний договір оренди був вилучений у Всеволода Князєва під час обшуку у квартирі 15-16 травня 2023 року.

Разом з тим, ринкова вартість оренди квартири у будинку, де Всеволод Князєв орендував житло, була значно вище – у 2021-2023 роках вона складала від 51,5 до 57,4 тис. гривень на місяць.

Таку різницю у вартості оренди квартири у НАЗК розцінили як незаконний подарунок Всеволоду Князєву, внаслідок чого щодо колишнього голови ВС у 2023 році було складено протокол за ч. 1 ст. 172-5 (порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків) Кодексу про адміністративні правопорушення.

У свою чергу Всеволод Князєв на свій захист пояснював, що насправді за оренду квартири він сплачував $1100 на місяць, про що є відповідний договір, а 1 тис. гривень колишній голова ВС сплачував щомісяця за паркомісце. Факт надання йому подарунку у вигляді заниженої вартості оренди квартири Всеволод Князєв заперечував.

Втім, 26 грудня 2023 року Печерський райсуд міста Києва все ж визнав Всеволода Князєва винним у вчиненні правопорушення. Також колишній голова ВС мав сплати штраф у розмірі 906 600 гривень.

11 березня 2024 року Київський апеляційний суд залишив постанову Печерського районного суду без змін.

Після цього Всеволод Князєв опинився у Реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Під час засідання дисциплінарної палати ВРП 17 червня адвокати Всеволода Князєва наполягали на зупиненні чи хоча б відкладенні розгляду дисциплінарної справи через те, що колишній голова Верховного Суду наразі перебуває на лікарняному. Захисники судді повідомили, що Всеволод Князєв хоче особисто надати пояснення членам дисциплінарної палати Ради правосуддя.

Також була зачитана позитивна характеристика, яку надав колишньому голові ВС голова Касаційного адміністративного суду у складі ВС Михайло Смокович.

«Князєв Всеволод Сергійович зарекомендував себе кваліфікованим, досвідченим фахівцем, який вміло застосував професійні навички та знання, знання законодавства на практиці. Судові справи розглядав з урахуванням законодавчо встановлених строків, підготовку процесуальних документів здійснював своєчасно і якісно. Під час візиту до іноземних держав зарекомендував себе як грамотний і кваліфікований суддя, його володіння англійською мовою сприяло ефективності та якості спілкування з міжнародними колегами та досягнення мети візитів. З початком повномасштабного вторгнення РФ Князєв організовував належну роботу Верховного Суду для забезпечення правосуддя в умовах воєнного стану»», - було вказано у характеристиці.

Втім, Перша дисциплінарна палата ВРП одноголосно вирішила притягнути Всеволода Князєва до дисциплінарної відповідальності у виді подання про звільнення з посади судді.

Нагадаємо, що Всеволод Князєв підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі в $2,7 млн за вирішення Великою Палатою господарського спору на користь підприємця Костянтина Жеваго.

Всеволод Князєв перебував під вартою із травня 2023 року. Спершу йому призначили заставу 107 млн. гривень. Лише 31 січня 2024 року Всеволод Князєв вийшов із СІЗО після того, як за нього внесли заставу у розмірі 18,168 млн. гривень.

Наразі кримінальна справа за обвинуваченням колишнього голови Верховного Суду розглядається у Вищому антикорупційному суді.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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