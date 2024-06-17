У кількох областях України 17 червня скасували графіки відключень світла

У Львівській та Івано-Франківській областях скасували графіки відключень світла до 19:00.

У понеділок, 17 червня, у Львівській та Івано-Франківській областях тимчасово скасували графіки відключень світла. Про це повідомляють «Львівобленерго» та «Прикарпаттяобленерго».

Зокрема, відключень світла у Львівській області не буде до 19:00. Графіки почнуть діяти з 19:00 до 24:00.

Крім того, в Івано-Франківській області до 19:00 також не будуть застосовуватись графіки. Їх запровадять з 19:00 до 24:00.

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