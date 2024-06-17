В нескольких областях Украины 17 июня отменили графики отключения света

Во Львовской и Ивано-Франковской областях отменили графики отключения света до 19:00.

В понедельник, 17 июня, во Львовской и Ивано-Франковской областях временно отменили графики отключения света. Об этом сообщают «Львовоблэнерго» и «Прикарпатьеоблэнерго».

В частности, отключения света во Львовской области не будут до 19:00. Графики начнут действовать с 19:00 до 24:00.

Кроме того, в Ивано-Франковской области до 19:00 также не будут применяться графики. Их введут с 19:00 до 24:00.

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