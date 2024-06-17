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Вступили в силу изменения в порядок приостановления регистрации налоговой накладной и порядка рассмотрения жалобы относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной

17:33, 17 июня 2024
Кабмин опубликовал изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной в Едином реестре налоговых накладных и Порядка рассмотрения жалобы по решению об отказе в регистрации налоговой накладной.
Вступили в силу изменения в порядок приостановления регистрации налоговой накладной и порядка рассмотрения жалобы относительно решения об отказе в регистрации налоговой накладной
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Кабмин обнародовал постановление от 13 июня 2024 г. №703, которым внес изменения в Порядок остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных/Расчета корректировки о неучете таблицы данных плательщика НДС, о соответствии плательщика налога на добавленную стоимость критериям рискованности.

Это постановление вступило в силу с 16 июня.

Зокрема у разі виявлення платником податку бажання взяти участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції голова комісії центрального рівня:

  • забезпечує організацію онлайн-комунікації комісії центрального рівня з платником податку під час розгляду матеріалів скарги;
  • забезпечує надсилання платнику податку повідомлення щодо участі платника податку в режимі відеоконференції у розгляді матеріалів скарги;
  • визначає тривалість відеоконференції з платником податку, який виявив бажання взяти участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції.

У разі виявлення платником податку бажання взяти участь у розгляді скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції секретар комісії центрального рівня забезпечує:

  • збір та надсилання матеріалів скарги членам комісії центрального рівня на визначену офіційну адресу електронної пошти для забезпечення електронних комунікацій, що підлягають розгляду на засіданні комісії в режимі відеоконференції, для прийняття рішення;
  • формування повідомлення платнику податку; оформлення протоколу засідання комісії центрального рівня за результатами розгляду матеріалів скарги в режимі відеоконференції.

Під час розгляду матеріалів скарги в режимі відеоконференції процес такого розгляду фіксується за допомогою технічних засобів відеозапису із зазначенням у протоколі засідання комісії ідентифікатора (посилання) відеозапису відеоконференції або з додаванням до протоколу носія відеозапису відеоконференції.

Скарга з додатками до неї (за наявності) та/або заява про відкликання скарги подаються платником податку в електронній формі технічними засобами електронних комунікацій з дотриманням вимог Податкового кодексу, Законів «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» і реєструються ДПС у день їх надходження.

Платник податку, який подав скаргу, має право брати участь у розгляді матеріалів скарги особисто або через свого представника в режимі відеоконференції для надання усних пояснень.

Платнику податку не пізніше ніж за 5 календарних днів до дати розгляду матеріалів скарги надсилається повідомлення щодо участі платника податку в режимі відеоконференції у розгляді матеріалів скарги із зазначенням дати, часу розгляду матеріалів скарги та відповідного посилання для підключення до відеоконференції з використанням електронного кабінету технічними засобами електронних комунікацій.

Під час підключення до режиму відеоконференції платник податку зазначає в імені користувача виключно податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта платника податку (для ФОП, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта), найменування платника податку — юридичної особи, ПІБ фізичної особи — підприємця. У разі коли платник податку (його представник), якому надіслано повідомлення, не забезпечив підключення до режиму відеоконференції у визначені в повідомленні дату та час або такого платника податку неможливо ідентифікувати скарга такого платника податків підлягає розгляду без його участі.

Комісія центрального рівня розглядає скаргу протягом:

  • 10 календарних днів з дня, що настає за днем отримання скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, не виявив бажання взяти участь у розгляді скарги;
  • 30 календарних днів з дня, що настає за днем отримання скарги, якщо платник податку, який подав скаргу, виявив бажання взяти участь у розгляді скарги. Строк розгляду скарги не може бути продовжено.

Розгляд скарги платника податку, який вияв бажання взяти участь у розгляді скарги, може бути перенесено в межах строку розгляду скарги у разі оповіщення через автоматизовану систему централізованого оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема повітряну тривогу, в межах адміністративної територіальної одиниці, в якій перебувають комісія центрального рівня та/або платник податку в період, визначений для розгляду матеріалів скарги в режимі відеоконференції з таким платником податку. Водночас платнику податку надсилається повідомлення з відміткою «повторно».

Тривалість надання платником податку усних пояснень визначається з урахуванням кількості платників податків, які виявили бажання взяти участь у розгляді скарги в режимі відеоконференції, та не може перевищувати 15 хвилин.

Автор: Наталя Мамченко 

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