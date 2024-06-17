Всеволода Князева предложили уволить с должности судьи – решение дисциплинарной палаты ВСП

В вину бывшему председателю Верховного Суда поставили «квартирный вопрос».

Всеволод Князев во время заседания в Киевском апелляционном суде. Источник фото - SUD.UA

Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 17 июня 2024 года применила к бывшему председателю Верховного Суда Всеволода Князева дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении с должности судьи.

Основанием для соответствующего решения Первой дисциплинарной палаты ВСП стал факт признания Всеволода Князева лицом, совершившим коррупционное правонарушение.

Согласно протоколу НАПК, Всеволод Князев с ноября 2017 года пользовался 4-х комнатной квартирой площадью 133 кв. м. по улице Богомольца в самом центре Киева, официально оплачивая за нее 1 тыс. гривен в месяц. Соответствующий договор аренды был изъят у Всеволода Князева во время обыска в квартире 15-16 мая 2023 года.

Вместе с тем рыночная стоимость аренды квартиры в доме, где Всеволод Князев арендовал жилье, была значительно выше – в 2021-2023 годах она составляла от 51,5 до 57,4 тыс. гривен в месяц.

Такую разницу в стоимости аренды квартиры в НАПК расценили как незаконный подарок Всеволоду Князеву, в результате чего в отношении бывшего председателя ВС в 2023 году был составлен протокол по ч. 1 ст. 172-5 (нарушение установленных законом ограничений на получение подарков) Кодекса об административных правонарушениях.

В свою очередь, Всеволод Князев в свою защиту объяснял, что на самом деле за аренду квартиры он платил $1100 в месяц, о чем есть соответствующий договор, а 1 тыс. гривен бывший глава ВС платил ежемесячно за парковочное место. Факт предоставления ему подарка в виде заниженной стоимости аренды квартиры Всеволод Князев отрицал.

Впрочем, 26 декабря 2023 года Печерский райсуд Киева все же признал Всеволода Князева виновным в совершении правонарушения. Также бывший глава ВС должен был уплатить штраф в размере 906 600 гривен.

11 марта 2024 года Киевский апелляционный суд оставил постановление Печерского районного суда без изменений.

После этого Всеволод Князев оказался в Реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Во время заседания дисциплинарной палаты ВСП 17 июня адвокаты Всеволода Князева настаивали на приостановке или хотя бы отложении рассмотрения дисциплинарного дела из-за того, что бывший председатель Верховного Суда находится на больничном. Защитники судьи сообщили, что Всеволод Князев хочет лично дать пояснения членам дисциплинарной палаты Совета правосудия.

Также была зачитана положительная характеристика, которую дал бывшему председателю ВС председатель Кассационного административного суда в составе ВС Михаил Смокович.

«Князев Всеволод Сергеевич зарекомендовал себя квалифицированным, опытным специалистом, умело применявшим профессиональные навыки и знания, знание законодательства на практике. Судебные дела рассматривал на основе законодательно установленных сроков, подготовку процессуальных документов осуществлял своевременно и качественно. Во время визита в иностранные государства зарекомендовал себя как грамотный и квалифицированный судья, его владение английским языком способствовало эффективности и качеству общения с международными коллегами и достижению цели визитов. С началом полномасштабного вторжения РФ Князев организовал надлежащую работу Верховного Суда по обеспечению правосудия в условиях военного положения», - было указано в характеристике.

Впрочем, Первая дисциплинарная палата ВСП единогласно решила привлечь Всеволода Князева к дисциплинарной ответственности в виде представления об увольнении с должности судьи.

Напомним, что Всеволод Князев подозревается в получении неправомерной выгоды в размере $2,7 млн ​​за разрешение Большой Палатой хозяйственного спора в пользу предпринимателя Константина Жеваго.

Всеволод Князев находился под стражей с мая 2023 года. Сначала ему был назначен залог в размере 107 млн. гривен. Только 31 января 2024 года Всеволод Князев вышел из СИЗО после того, как за него внесли залог в размере 18,168 млн. гривен.

В настоящее время уголовное дело по обвинению бывшего председателя Верховного Суда рассматривается в Высшем антикоррупционном суде.

Автор: Вячеслав Хрипун

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